"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой

Интервью Анастасии Волочковой еще долго будет преследовать звезду.

Скандальный поход балерины Анастасии Волочковой на интервью к Алене Жигаловой не остался в прошлом. Новый гость программы "Алена, блин! Поговорим" певец Шура начал свое интервью с обсуждения прошлого выпуска. Накативший на публике артист не сдержался и вдоволь прошелся по Волочковой.

Напомним, что во время разговора с Аленой Анастасия перестала себя контролировать. То ли сыграло игристое, то ли просто хотелось излить душу, но результат вышел интересным. Балерина несла бессвязную речь, то и дело путаясь в мыслях. Певец Шура заявил, что понимает балерину, хотя и не поддерживает ее выходки.

Шоумен припомнил и историю, когда его бывший пиар-директор Наташа поработав с Анастасией просто сбежала. Полгода тесного сотрудничества с Волочковой — и пиарщица ушла искать новую работу. По слухам, причиной стали пьяные выходки звезды.

"Я Настю боюсь как огня", — заявил Шура.

Поклонники тут же припомнили, как в 90-е артист и сам любил эпатировать зрителей. На шпагаты он, конечно, не садился, но наряды выбирал в духе абсолютной свободы. Кто знает, может и Анастасия Волочкова со временем получит вторую волну популярности.