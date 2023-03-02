Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю

Не успела публика отойти от откровений пьяненькой Анастасии Волочковой на шоу у Алены Жигаловой, как на канале появился новый выпуск. "Жертвой" в этот раз стал певец Шура. В течение выпуска парочка затронула ряд очень откровенных тем.
Звезды обсудили пластические операции, в которых подозревают каждого артиста в российском шоу-бизнесе. Не остались без внимания и коллеги Шуры — Анна Калашникова и Стас Костюшкин. Шура припомнил их добрым словом.
Кульминацией выпуска стал так называемый "Блиц" — Алена задавала Шуре вопросы, на которые можно было ответить только "да" или "нет". Будучи уже сильно подшофе, Шура выдал все секреты. Так, зрители узнали, что однажды артист помочился прямо в общественном бассейне. Конечно же в луже мочи его тут же обнаружили работники — хлорированная вода тут же окрашивается в розовый цвет.
Рассказ о бассейне получился таким эмоциональным, что певец Шура случайно даже порезал палец об лежащее на столе стекло. Но окровавленного Шуру было уже не остановить — он все фонтанировал деталями своего провала.
Среди других вопрос Алены зрителям очень понравился следующий: "Не мылся когда-нибудь неделю?". Шура ужаснулся от такого вопроса, но твердо заявил — такого в его жизни не было. Зрители облегченно выдохнули.