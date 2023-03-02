"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой

Пугачева еще не знает о раскрытой тайне.

Российский певец и автор песен Александр Медведев, более известный как Шура, стал новым гостем ютуб-шоу "Алена, блин!", в котором поделился секретами о личной жизни. Как выяснилось, у артиста появилась зазноба, и он может быть даже вскоре станет отцом. Во всяком случае, планы такие есть. По словам Шуры, у девушки уже есть четверо собственных детей, но она готова родить еще. Также он отметил, что она из Украины. Личность своей возлюбленной Шура не стал раскрывать, отметив, что она против этого.

Также в ходе беседы ведущая Алена Жигалова предложила Шуре поиграть в занимательную игру. На выбор ему представлялись три кандидатуры из шоу-бизнеса. Артисту надо было выбрать, с кем бы он мог переспать, поцеловать, а кого убить.

Шура получил в качестве предложенных персон карточки – Ангелина Вовк, Надежда Бабкина и Алла Пугачева. Сначала оборзевший Шура заявил, что переспал бы с Бабкиной, но потом изменил свое мнение. Он отметил, что категорию "убить" относит к Ангелине Вовк, Бабкину "поцеловать", осталась Алла Пугачева.

"Шура хочет переспать с Аллой Пугачевой!" – выпалила, не раздумывая, ведущая.

Шура едва не упал со стула. "Меня Галкин* убьет!" – истошно закричал он. Но было уже поздно...

* – признан иноагентом.