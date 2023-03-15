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Среда 15 марта

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Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен

Стало известно о любимом человеке замешанного в гей-скандалах Соседова: Он очень романтичен
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Популярность критика растет.

Популярный российский телеведущий, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов уверенно поднимается по карьерной лестнице. В свои 54 года звезда активно участвует в различных рейтинговых проектах, за счет чего набирает огромную армию поклонников и поклонниц.

Периодически артист попадает в громкие гей-скандалы. Злые языки пытаются приписать ему сексуальные отношения с различными известными персонами. На самом деле телеведущий не скрывает своей ориентации, он не стесняется делать откровенные заявления. Меж тем, о личной жизни Сергей Соседов предпочитает не распространяться.

Поклонники звезды до сих пор гадают, кто же является спутником жизни известного журналиста. О любимом человеке артиста рассказали карты таро. По словам таролога Марианны Абравитовой, он "в жизнь [Сергея] Соседова придет и придет в ближайшие полтора года".

Об этом мистик заявила в интервью Пятому каналу. Она также подчеркнула, что Сергей Соседов давно ищет любовь.. По словам таролога, "он очень романтичен". При этом критику нужно быть предельно разборчивым, считает эксперт, ведь вокруг него крутятся множество людей, намерения которых могут быть не самими искренними.

Мария Абравитова подчеркнула, что новая "любимый человек", который скоро появится в жизни Сергея Соседова, будет абсолютно искренним в своих чувствах.

15 марта 2023, 15:40
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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