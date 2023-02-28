"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева

73-летняя Алла Пугачева обживается в Израиле. Все свое время она проводит с детьми, пока муж зарабатывает деньги на гастролях. Иногда звезде все же удается вырваться на светское мероприятие, ведь в периоды долгого отсутствия поклонники начинают подозревать неладное.
Вот так шоумен Сергей Соседов, давно не видевший Аллу Борисовну, решил рассказать публике, как сейчас выглядит звезда. По словам мужчины, внешний вид Пугачевой — жалок, у нее проблемы со здоровьем, она изменилась до неузнаваемости, все время лечится и еле ходит.
Слова шоумены процитировала скандальная ведущая Алена Жигалова. Напомним, что именно во время ее интервью с Волочковой бедная балерина полностью потеряла над собой контроль. Во время обзора новостей Алена не смогла пройти мимо высказывания Сергея об Алле Пугачевой.
"Она горбатая… Горб огромный!" — приводит ведущая слова Соседова.
Узнав о себе такие новости, Алла Пугачева поспешила появиться на новом мероприятии. Она посетила концерт своей подружки Лаймы Вайкуле. Прибалтийская звезда отправилась в тур по израильским городам. А некоторые и вовсе уверены, она хочет перебраться поближе к Алле Борисовне насовсем.