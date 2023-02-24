Увезли в больницу: певица Валерия сделала тревожное заявление

Артистка раскрыла детали произошедшего.

Народная артистка России Валерия вышла на связь с поклонниками и поделилась тревожным известием. Выяснилось, что знаменитости пришлось передать в руки врачей свою 85-летнюю маму.

Певица раскрыла детали затянувшейся болезни у себя и своей мамы. "Вторая волна уже такая, я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, "Кракен" или еще что-то и вот три недели точно длилось. Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий", — цитирует знаменитость Пятый канал.

Валерия призналась, что переживала не за себя и не за аудиторию, которая может не увидеть кумира на сцене, а за свою маму Галину Николаевну. Родительнице звезды уже больше 80 лет, поэтому неизвестно, как может проявить себя вирус в отношении возрастных людей. Артистке пришлось уговаривать маму лечь в больницу.

"Она: "Нет, нет…" Я говорю: "Нет, моя дорогая, ты ляжешь в больницу, потому что мне так спокойно и ты будешь в надежных руках". И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали", — добавила супруга Иосифа Пригожина.

Стоит отметить, что Галина Николаевна тоже продолжит лечение, некоторые симптомы болезни сохраняются. До окончательного выздоровления требуется достаточное количество времени.