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Недолго осталось: разбитая болезнью Валерия поставила крест на карьере

Муж певицы Валерии уже готовится.
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Продюсер и муж певицы Валерии, а теперь и телеведущий Иосиф Пригожин взволновал поклонников новостью. По его словам, Валерия совсем не держится за сцену и в любой момент готова ее оставить. Скучать дома она не планирует — у звезды много увлечений и большая семья.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Поклонники задались вопросом, неужели она поставила крест на своей карьере. Однако, Пригожин уверят, причина кроется в желании звезда реализовываться в разных направлениях. Муж певицы Валерии рассказал, как ей нравится читать книги и играть с внучкой Селин.

Иосиф Пригожин и певица Валерия в браке почти 20 лет. Они поженились в 2004 году и с тех пор не расставались. Для звездной блондинки это уже третий брак. И хотя чувства супругов продолжают оставаться теплыми, некоторые праздники уже теряют свою яркость. Так, 14 февраля женщина осталась без цветов и подарков. Но и на это у продюсера нашелся ответ.

"Мы сейчас болеем и из дома не выходим… Готовимся к основному празднику — юбилею Валерии", — рассказал Пригожин.

До праздника осталось совсем недолго — 17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. Разбитая болезнью Валерия пока делится афишами скорых проектов. Поклонники ждут, что скоро звезда поделится планами и на предстоящий праздник.

Певица Валерия. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2023, 17:00 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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