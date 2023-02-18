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Суббота 18 февраля

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"Кислородная подушка": потерявший память Пригожин перестал дышать

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Непредвиденная ситуация случилась с мужем Валерии Иосифом Пригожиным.

Целых 20 лет певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин делят друг с другом рассветы и закаты, считаясь одной из самый крепких пар российского шоу-бизнеса. Но было так не всегда.

В свежем интервью, которое продюсер дал журналистам издания "Антенна-Телесемь", он признался, что они с женой преодолели многое, чтобы обрести счастье. Пусть их начался с взаимного недоверия, вызванного неудачами в семейной жизни.

У Иосифа Пригожина за спиной осталось два союза и трое детей, у Валерии Перфиловой – точно так же. Только вот последний муж певицы, как она неоднократно признавалась, подвергал ее моральному и физическому насилию. К счастью, женщина смогла найти силы уйти и поверить в светлое будущее.

Буквально потерявший память и чувство времени продюсер признается, что 20 лет с любимой пролетели как один день. И, если задуматься, Иосиф Пригожин даже благодарен судьбе за такое стечение обстоятельств. В день, когда Пригожин встретил будущую супруг, буквально перестал дышать – влюбился с первого взгляда.

"Я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви!" – признался в чувствах к Валерии Иосиф Пригожин, добавив, что супруга для него как "кислородная подушка".

18 февраля 2023, 17:34
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Антенна-Телесемь✓ Надежный источник

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