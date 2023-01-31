"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку

В Сети развернулась настоящая драма — 43-летняя Виктория Боня раскритиковала образ разбившей семью Евгения Петросяна и Елены Степаненко 33-летней Татьяны Брухуной. Экс-звезда "Дома-2" и покорительница вершин считает, что даже наличие денег не помогло молодухе развить вкус в одежде.
Так, комментарии брюнетки треснули по набитому стариком кошельку Брухуновой. Виктория Боня подсчитала, что общая сумма лука молодой жены Петросяна составляет почти пол миллиона рублей. Это и сумочка, и брошка, и даже носки, стоимостью в целых 16 тысяч рублей. При этом, блогерша называет Брухунову "невзрачной", а себя — "на миллион".
Хорошо, что пользователи Сети всегда воюют за справедливость. В блоге у Лены Миро поклонники пришли к мнению, что и Виктория Боня, и жена Евгения Петросяна обе должны выйти в картофельных мешках. Только так можно сравнить — кто же из женщин стильная красотка, а кто просто не умеет тратить деньги.
"Бонита и рада бы к Петросяну в жены, да кто возьмет", "Боня тупо завидует, что "на какую-то там замухрышку" тратят деньги", — рассуждают поклонники.
Как правильно, жена Евгения Петросяна не обращает внимание на модных экспертов в своем блоге. Возможно, даже мнение "королевы Монако" в лице Бони она оставит без внимания.