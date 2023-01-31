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"Замухрышка": разбившей семью Петросяна и Степаненко молодухе треснули по набитому стариком кошельку

В семье Евгения Петросяна не скупятся на шикарные подарки.
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В Сети развернулась настоящая драма — 43-летняя Виктория Боня раскритиковала образ разбившей семью Евгения Петросяна и Елены Степаненко 33-летней Татьяны Брухуной. Экс-звезда "Дома-2" и покорительница вершин считает, что даже наличие денег не помогло молодухе развить вкус в одежде.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

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Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Так, комментарии брюнетки треснули по набитому стариком кошельку Брухуновой. Виктория Боня подсчитала, что общая сумма лука молодой жены Петросяна составляет почти пол миллиона рублей. Это и сумочка, и брошка, и даже носки, стоимостью в целых 16 тысяч рублей. При этом, блогерша называет Брухунову "невзрачной", а себя — "на миллион".

Хорошо, что пользователи Сети всегда воюют за справедливость. В блоге у Лены Миро поклонники пришли к мнению, что и Виктория Боня, и жена Евгения Петросяна обе должны выйти в картофельных мешках. Только так можно сравнить — кто же из женщин стильная красотка, а кто просто не умеет тратить деньги.

"Бонита и рада бы к Петросяну в жены, да кто возьмет", "Боня тупо завидует, что "на какую-то там замухрышку" тратят деньги", — рассуждают поклонники.

Как правильно, жена Евгения Петросяна не обращает внимание на модных экспертов в своем блоге. Возможно, даже мнение "королевы Монако" в лице Бони она оставит без внимания.

Евгений Петросян. Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 января 2023, 20:20 Источник: Личный блог Лены Миро ✓ Надежный источник
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