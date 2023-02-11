"По кусочкам режут": отощавшему Костомарову грозит инсульт и отказ почек

Состояние Романа Костомарова меняется, увы, постоянно, и не всегда в лучшую сторону. И, пусть он окружен лучшими врачами Коммунарки, а теперь еще и медиками, которых привлекла Татьяна Навка благодаря своим обширным связям, новости о здоровье фигуриста поступают все более печальные.
Вначале стало известно о появлении гангрены, остановить которую можно было лишь благодаря ампутации. Поэтому хирурги ампутировали Роману одну стопу полностью, а на второй затронули пальцы и часть пятки. Затем, когда оказалось, что болезнь не купирована, пришлось удалить и остаток второй стопы.
"Господи, по кусочкам его режут. Как же это психологически страшно должно быть", – разнервничалась одна из пользовательниц Сети под новостью о Романе Костомарове.
Кроме того, стало известно о том, что на некоторых пальцах рук спортсмена
также прогрессирует гангрена, поэтому их также придется ампутировать. Но и это не все новости: по последним сообщениям врачей, Роману Костомарову грозит инсульт и отказ почек. Кровь стала очень жидкой, возникли проблемы с сердцем и сосудами. Также, сообщают источники, возможно разрушение печени.
Сейчас отощавшему Костомарову питание вводят через зонд. Медики прогнозируют, что, даже если организм фигуриста вынесет этот удар, то до конца времени ему придется сидеть на лекарствах и находиться под пристальным вниманием врачей. Что же до продолжения карьеры – кататься также хорошо Роман Костомаров не сможет, но, благодаря достижением робототехники, может выходить на лед и работать тренером.