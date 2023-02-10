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Пятница 10 февраля

14:00На МКАД столкнулись 5 машин 13:40"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову 13:20"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь 13:00"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации 12:40"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2" 12:20Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности 12:20Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния 12:00Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил 11:40"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 11:20"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру 11:00Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт 10:40"Она умрет": Слетевшей с катушек Бритни Спирс осталось не долго 10:20На квартиру в Москве придется копить 18 лет 10:00"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой 09:40Постоянная прописка: что важно знать 09:20"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске 09:00Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте 09:00Жуткие кадры: спасение утонувшего в грязи ежа попало на видео 08:40"Наблюдается депрессивное состояние": После ампутации конечностей Костомарову требуется психолог 08:40Жизнь 9-летнего мальчика круто изменилась после шоу "Голос. Дети" 08:20Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками 08:00"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 06:31Как извлечь бонусы из увольнения: объяснил эксперт 04:27Самые частые документы-подделки на жилье 02:16Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года 00:07Ефремов день: традиции и приметы на 10 февраля 22:00От Мурманской области до Северного Кавказа: самые популярные горнолыжные курорты России 21:40"Пошли на *** все!": доведенная до истерики Кудрявцева грязно унизила поклонников 21:20"Посмей тронуть!": нарожавшая от Тарасова семеро по лавкам Костенко взвыла из-за скандалов в семье 21:00Аривидерчи! Нахамившая россиянам Гузеева подтвердила получение гражданства Израиля 20:40"Очень нужна помощь": Проскурякова после инфаркта Николаева собирает с миру по нитке на лечение 20:20"Разрез через слизистую": Исколотую на больничной койке Навку поделили надвое 20:00По стопам Пугачевой: жирующий в США иноагент Моргенштерн покрыл россиян отборным матом 19:40"Совсем беда началась": у больного Корчевникова отказывают функции организма 19:20Новое открытие ученых: таинственная мумия "русалки" из Японии имеет настоящий хвост 19:00Не мыслю без него жизни: вдова Этуша рассекретила свою огромную страсть 18:40Легла: родившая в 45 Орлова оказалась в шкуре убитой раком Фриске 18:20Тюрьма, предательство жены, смерть сына: что случилось с известным актером Долинским 18:00"Желаю каждому": купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’ дал урок завистникам 17:40"Параллельное гражданство": цели рванувшей из России Гузеевой вызвали шок 17:20"Заслужил": 39-летний Тимати объявил о выходе на пенсию 17:00"Бритни Спирс – 2": виляющая голым задом замужняя Нюша вызвала оторопь 16:40Изрезанную хирургами Мадонну уже не спасти: пенсионерке с опухшим лицом вынесли приговор 16:20"Как найти силы жить?": Потерявшая ребенка после родов Орлова рыдает от бессилия 16:00Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 15:40Молча ушел: Скрывавшая личную жизнь престарелая Долина потеряла жениха 15:20Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день 15:00Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду 14:40На вторичном рынке аномально высокий спрос 14:20Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой
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"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову

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Можно ли спасти Костомарова?

В начале января с олимпийским чемпионом случилась большая беда. С пневмонией, гриппом и сепсисом его положили в реанимацию, а также подключили к ЭКМО и ИВЛ. Долгое время было не понятно, придет ли в себя Роман Костомаров.

Позже в СМИ появились вроде бы хорошие новости о том, что фигуриста отключили от ЭКМО. Поклонники уж было подумали, что кумир идет на поправку. Но еще одно известие перечеркнуло мысли о хорошем: в прессе стали писать о том, что спортсмену собираются ампутировать ноги.

И, если верить источникам, операция состоялась. Сообщается, что Роману Костомарову якобы удалили левую стопу, а также он лишился нескольких пальцев и пятки на правой. Вместе с тем ряд телеграм-каналов пишут о том, что фигуристу предстоит еще одна ампутация. И, как отметил хирург Владимир Хорошев в разговоре с "Пятым каналом", он обязан на нее согласиться.

По его словам, когда распадаются мягкие ткани, тело человека поражает трупный яд. Если верить прессе, которая псообщает, что у спортсмена почернели пальцы на руках, этот процесс уже начался.

"И если своевременно не осуществить ампутацию на том или ином уровне, то есть выше места гангрены, то человек всегда погибает", – вынес приговор спортсмену врач.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Роман Костомаров уже дал согласие на операцию, однако пока не понятно, точно ли она необходима, ведь все зависит от клинической картины и решения врачей.

10 февраля 2023, 13:40
Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

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