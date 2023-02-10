"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову

Можно ли спасти Костомарова?

В начале января с олимпийским чемпионом случилась большая беда. С пневмонией, гриппом и сепсисом его положили в реанимацию, а также подключили к ЭКМО и ИВЛ. Долгое время было не понятно, придет ли в себя Роман Костомаров.

Позже в СМИ появились вроде бы хорошие новости о том, что фигуриста отключили от ЭКМО. Поклонники уж было подумали, что кумир идет на поправку. Но еще одно известие перечеркнуло мысли о хорошем: в прессе стали писать о том, что спортсмену собираются ампутировать ноги.



И, если верить источникам, операция состоялась. Сообщается, что Роману Костомарову якобы удалили левую стопу, а также он лишился нескольких пальцев и пятки на правой. Вместе с тем ряд телеграм-каналов пишут о том, что фигуристу предстоит еще одна ампутация. И, как отметил хирург Владимир Хорошев в разговоре с "Пятым каналом", он обязан на нее согласиться.

По его словам, когда распадаются мягкие ткани, тело человека поражает трупный яд. Если верить прессе, которая псообщает, что у спортсмена почернели пальцы на руках, этот процесс уже начался.

"И если своевременно не осуществить ампутацию на том или ином уровне, то есть выше места гангрены, то человек всегда погибает", – вынес приговор спортсмену врач.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Роман Костомаров уже дал согласие на операцию, однако пока не понятно, точно ли она необходима, ведь все зависит от клинической картины и решения врачей.