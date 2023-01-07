Развод после 15 лет брака? Застуканный с блондинкой Жуков сделал сенсационное признание

Новым гостем шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света" стал солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. В ходе беседы, продлившейся полтора часа, времени хватило и на то, чтобы обсудить бизнес Сергея и его жены Регины, и методики воспитания детей и, разумеется, темы личной жизни.
Рассказал Сергей и о том, как же познакомился с женой. Оказывается, произошло это на гастролях в Ереване, где коллективы "Руки Вверх!" и "ВИА Сливки" усадили за один стол. Влюбившись с соседку по столу, которой оказалась Регина Бурд, Сергей Жуков потратил на ухаживания целых 7 месяцев перед тем, как заслужил от девушки поцелуй.
Застуканный с блондинкой Светланой за столом, полным десертов собственного производства, что могло выглядеть как продакт-плейсмент, Сергей сделал и вовсе сенсационное заявление. В этот момент большинство поклонников звездной пары схватились за головы: неужели и их любимчиков ждет развод после 15 лет брака?
Но, к счастью, откровения были вовсе не о том. По словам музыканта, его любили "десятки миллионов", а он, "прошедший вообще все", сошел с ума от искренней девочки, которая была так чиста в своих высказываниях и поступках, что даже вызывала подозрение у близкого окружения Жукова: те считали Бурд актрисой.
Пользователи Сети, просмотревшие интервью, отметили и то, что на интервью Сергей Жуков показался вместе с супругой и детьми, и то, с какой нежностью он рассказывал о своей любимой.
"Как же он влюблен, как же он восхищен своей женщиной, прекрасная семья", – написал один из комментаторов, проникшись отношением Сергея Жукова к жене.