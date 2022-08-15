"Летели трусики": Раздевший малолеток догола Жуков проболтался об изменах жене

Сергей Жуков за свою карьеру, кажется, ни разу не попадал в скандалы, в том числе связанные с его личной жизнью.



Солист "Руки вверх" создает впечатление примерного семьянина, который души не чает в своей жене Регине Бурд, с которой в браке с 2007 года, и любимых детях. Хотя вокруг Сергея Жукова всегда было много красивых девушек.

Когда коллектив был на пике своей популярности, музыканту было 19-20 лет. Как любой другой парень, он был полон гормонов и мечтал найти среди толпы фанаток какую-нибудь хорошенькую девчонку. Однако на концерты приходили одни малолетки, которым было максимум 14 лет. Это, конечно, для уже взрослого артиста не подходящий вариант – по понятным причинам.

А вот школьницы очень хотели, чтобы Сергей Жуков обратил на них внимание и старались передать ему свою любовь любыми способами. Кумир был для них настолько манящим, что он, сам того не подозревая, можно сказать, раздевал их догола своим сладким голосом, ведь на сцену в качестве сувениров летело даже нижнее белье!

"Летели колечки, трусики и все, что угодно. После концертов мы собирали килограмма два серебра на сцене, которое фанатки с себя снимали", – поведал солист "Руки вверх".

Сейчас на его концертах ситуация не лучше: 14-летние фанатки выросли, а его песни теперь слушают 60-летние женщины. Однако артист уже и не высматривает в толпе красоток. Сергей Жуков, проболтавшись об изменах супруге, признался, что любовные похождения с поклонницами ему не нужны – он верен только своей возлюбленной.