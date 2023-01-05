Никас Сафронов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

66-летний Никас Сафронов пожелал россиянам спокойствия и осторожности.

Заслуженный художник России Никас Сафронов дружит со многими звездами шоу-бизнеса, поэтому нередко он общается с журналистами и рассказывает последние новости из их жизни. Зачастую публично высказывается о насущном, вносит ясность в то или иное событие. "Дни.ру" так же нередко обращаются к знаменитости за комментариями.

66-летний художник – человек открытый, поэтому он с удовольствием поздравил россиян с Новым годом. "Желаю вам удачи, благополучия, спокойствия. Конечно, самое главное – это здоровье. И, конечно, как говорят, ангела вам хранителя во всех делах и начинаниях. Пусть у вас их будет много. Пусть все ваши желания и мечты осуществятся. Чтобы ваши родственники, близкие были живы и здоровы. Чтобы они вас только радовали. Желаю всего самого лучшего", – сказал Никас Степанович.

Сафронов пожелал россиянам не только спокойствия, но и осторожности. "И в то же время любопытства к миру, который сегодня нас окружает. Он импульсивный, он разный, он интересный. Мы живем в эпоху перемен. И это интересно, это хорошо. Не когда застой, а когда есть события. Мы дождемся, что все пройдет, и останется только сама суть – красота, любовь, спокойствие, мир. Удачи всем. С любовью, ваш Никас Сафронов", – завершил поздравление художник.