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"Жуткий монстр": натерпевшуюся ужаса дочь Догилевой сняли после тяжелой болезни

Татьяне Догилевой показалось, она сходит с ума.
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В конце 1994 года Татьяна Догилева, находясь в браке с Михаилом Мишиным, родила дочь Екатерину. Наследница популярной российской актрисы в детстве очень часто болела из-за сорванного антибиотиками иммунитета. А в подростковом возрасте увлекшейся похудением Кате поставили неутешительный диагноз "вторая степень дистрофии".

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Сегодня Екатерине, которой не так давно исполнилось 28 лет, некогда вспоминать дни, когда она страдала от тяжелой болезни. Ныне она увлечена актерской профессией. Ее сняли во втором сезоне сериала "Вампиры средней полосы". Девушка играет героиню Татьяны Догилевой в молодости. 65-летней артистке кажется, что дочь для фильма стала ее копией. "Может, я схожу с ума, но мне кажется, что ты очень на меня похожа!", – передала молодая актриса слова своей матери в недавнем интервью.

Работая на съемочной площадке, Екатерина вспоминает то, чему ее научили за границей. Один год она обучала актерское мастерство в Королевской академии драматического искусства в Кембридже, а затем – в нью-йорской академии драматического искусства.

Живя в Кембридже Екатерина Ланн (такой псевдоним себе выбрала дочь Татьяны Догилевой) ничем не отличалась от других студентов. Она даже приобрела велосипед, ведь на таком транспорте катались сверстники. "Купила себе через интернет <...> жуткого ржавого монстра. <...> А в Англии левостороннее движение. В общем, во время первой и единственной своей поездки я натерпелась такого ужаса, что с тех пор ходила пешком", – рассказала девушка в интервью.

Кстати, на счету дочери Татьяны Догилевой, помимо "Вампиров средней полосы", еще почти два десятка проектов, в том числе фильмы "Свет и тень маяка", "Склифосовский", "Аврора".

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 20:40 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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