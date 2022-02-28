Практически затворница: что случилось с растолстевшей Татьяной Догилевой

Татьяна Догилева не хочет общаться с кем-либо.

Накануне актриса Татьяна Догилева отметила 65-летие. Звезда сериала "Вампиры средней полосы" и фильма "Блондинка за углом" за последние несколько лет очень изменилась внешне. "Что случилось с любимицей публики?" – недоумевают фанаты.

В свежем интервью Догилева заявила, что постарела и растолстела просто-напросто, поэтому сейчас выглядит иначе. По словам Татьяны Анатольевны, она отказалась биться за молодость. Артистка научилась принимать себя такой, какая она есть.

Впрочем, знаменитость с большим уважением относится к коллегам по цеху, которые стремятся выглядеть моложе своих лет. Некоторые ровесницы, говорит Догилева, ведут активный образ жизни, сидят на диетах, ходят к косметологам и хотят больше сниматься. Татьяна Анатольевна между тем придерживается другой позиции: она – пенсионерка.

Догилева ведет практически затворническую жизнь – она не ходит на светские мероприятия, премьеры, не посещает актерские тусовки. В последнее время Татьяна Анатольевна не хочет общаться с кем-либо. Вечерами актриса смотрит сериалы.

"Я выбрала закрытый образ жизни", – говорит звезда экрана.

Недавно коллега Татьяны Догилевой, Екатерина Васильева, ушла в монастырь и теперь счастлива. Догилева уважает выбор артистки, но сама постриг никогда не приняла бы.

Догилева больше не хочет играть в театре. Не желает знаменитость трудиться режиссером постановок. Более того, актриса не ходит на спектакли даже как зритель. Татьяна Анатольевна призналась, что не может "подключиться" к тому, что сейчас играют на сцене.