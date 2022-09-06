"Это самое важное в жизни": 96-летняя Васильева раскрыла секрет долголетия и молодости

Театр Сатиры открыл 99-й творческий сезон. Первой на традиционный сбор труппы пришла примадонна – Вера Васильева. Она почти ровесница легендарной труппы – актрисе скоро исполнится 97 лет. Но она хорошо выглядит и даже мечтает о новых ролях. О чем и рассказала корреспонденту "Дни.ру".

Вера Васильева служит в Сатире с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР в 1951 году присудил Вере Васильевой Сталинскую премию III степени в размере 25 тысяч рублей.

Сейчас театр готовится достойно отметить день рождения звезды. "Я пока не знаю, что будет в этот день, – улыбается она. – Но сама себе я бы пожелала появления какой-то творческой новой идеи, которая доставит радость".

В 2018-м состоялась премьера спектакля "Вера" С. Коковкина по мотивам воспоминаний Веры Васильевой. Прошло четыре года, и она снова хочет играть.

Но что дает ей силы в таком почтенном возрасте думать о работе? "Когда я вижу, что человек ищет что-то, и это для меня радость, – говорит она. – А вообще актеров заставляет быть вечно молодыми любовь к своей профессии. А для меня сцена – это самое важное в жизни".

Напомним, Вера Васильева – вдова. Ее муж актер Владимир Ушаков ушел из жизни еще в 2011 году. Они состояли в браке с 1956 года, но детей у красивой актерской пары, увы, не было.