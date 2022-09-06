"Врачи не уследили": раздавленный диагнозом Ильин потерял самое дорогое

Поговаривают, мол, он решил уйти в монастырь и жену с собой забрал – она служит регентом церковного хора. Откуда же у супругов такая любовь к Богу? В одном из интервью актер признался, что был раздавлен страшным диагнозом, однако не озвучил, каким. И именно вера помогла Владимиру Ильину исцелиться.
Журналисты вышли на связь с супругой звезды Зоей Пыльновой. По ее словам, семейство действительно посещает монастыри, но исключительно как прихожане. Да, и супругу прекрасно живется за пределами святых стен. Между тем, близкие звездной четы говорят, что они пришли к вере в Бога из-за отсутствия наследников.
То, что супруга Владимира Ильина так и не смогла родить детей, новость не свежая. Но почему-то именно сейчас ее активно обсуждают. Звезда советского экрана пережила пять выкидышей – очевидно, что супруги в те моменты потеряли самое дорогое, а после оставили попытки стать родителями.
Пару лет назад актриса Театра на Таганке Елена Корнилова вспомнила, как ее коллега по творческому цеху потеряла ребенка еще в отношениях с Леонидом Ярмольником – и это стало для нее настоящей болью. "Нужно было кесарево делать, но врачи не уследили", – объяснила актриса, отметив, что Зоя Пыльнова была бы прекрасной мамой
Может быть, в свое время супруги зря оставили эту затею. К слову, как пишет ОСН, ссылаясь на врача-уролога, бывают случаи, когда и в 60 лет мужчина становится отцом. Возможно, у 74-летнего Владимира Ильина тоже могло бы получиться.