"Должен ехать в монастырь на отчитку": народный артист замаливает грехи после сериала "Интерны"

74-летний Владимир Ильин вместе с женой давно живет в Истринском районе Подмосковья. Он не появляется на светских мероприятиях, не выходит в соцсети и ведет закрытый образ жизни. Все свободное время он проводит в молитвах и посвящает себя служению Богу.
На днях в Сети заговорили о том, что Ильин решил уйти в монастырь. Представители прессы позвонили его супруге Зое Ильиной и выяснили детали. Супруга подтвердила новость о том, что актер действительно часто ездит по святым местам, но в монахи уходить не собирается. У четы есть "любимая матушка", к которой они часто ездят и общаются.
"Мы много ездим по монастырям, потому что любим это, и там люди нормальные. В этой стране единственные нормальные люди в монастырях. С друзьями он ездил на Афон, и что теперь? Какой идиот это только придумал и написал? У кого такое помрачение рассудка, должен ехать в любой монастырь на отчитку", – рассказала жена Владимира Ильина.
Напомним, Владимир Ильин считается одним из самых известных российских актеров. Он снялся в множествах картинах кино и сыграл в театральных постановках, блестяще воплотив многие образы. В монастырь Ильин собирался идти якобы чтобы отмаливать грехи своего племянника, звезды сериала "Интерны" Александра Ильина.