"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении

Участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о жизни после рождения третьего ребенка.

Экс-участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева поделилась с Пятым Каналом трудностями материнства.

Совсем недавно актриса вместе с супругом Александром Коптелем стала мамой в третий раз. Пара не разглашает ни пол, ни имени ребенка, но зато на премьере фильма "Красная Шапочка" Наталия откровенно поделилась свалившимися на нее проблемами.

"Няни помогают, муж помогает — все помогают, но ничего — сейчас пройдем первый этап: свыкнемся, встроимся и будет. Всегда, всегда сложно найти нянь, водителей, помощниц, которые всегда будут с тобой соприкасаться", — рассказывает о тяжелом положении после родов звезда Comedy Woman.

По словам Медведевой, сейчас они с мужем ищут няню для младшего ребенка. Процесс не быстрый и очень трудный, ведь нужно найти идеального кандидата. Но, кажется, паре повезло. Подруга Наталии посоветовала проверенного человека, который поможет Медведевой и Коптелю наладить быт с малышом. Для 37-летней Наталии бессонные ночи уже даются не так легко, как раньше. Из-за плохого самочувствия, актрисе приходится менять привычный образ жизни.