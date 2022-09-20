"Опыт спасает": звезда Comedy Woman высказалась о возвращении проекта

Актриса Comedy Woman Наталия Медведева сегодня занимается семейными вопросами.

Популярное женское юмористическое шоу Comedy Woman выходило на телеканале ТНТ с ноября 2008 по декабрь 2019 года. На сцене проекта сияли полюбившиеся широкому зрителю талантливые актрисы: Наталья Андреевна (Еприкян), Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Мария Федункив, марина Кравец и многие другие. Ярчайшей звездой шоу стала Наталия Медведева, выступавшая в образе абсолютно неуправляемой девушки.

Окончательное решение о закрытии телепроекта было принято в 2020 году, однако все это время зрители требовали вернуть на голубые экраны любимые образы в исполнении талантливых актрис. В интервью Пятому каналу Наталия Медведева высказалась о возвращении комедийного шоу.

Она намекнула, что о новых сезонах популярной программы речи быть не может. Более того, актриса подчеркнула, что и сама не собирается возвращаться в Comedy Woman, назвав подобный вариант ерундой.

Участница команды КВН "Федор Двинятин" сегодня занята более важными вещами. Она счастливо живет в браке с еще одним воспитанником "Клуба веселых и находчивых" Александром Коптелем. Недавно у семейной пары родился третий ребенок.

Примечательно, что звезда Comedy Woman долгое время скрывала свое положение. Она раскрыла карты только после родов, хотя до сих пор отказывается называть имя и даже пол малыша. Актриса призналась, что заниматься воспитание ребенка не легкий труд. "Конечно, опыт спасает, но все равно также тяжело, также бессонные ночи", – добаваила Наталия Медведева.