"Ты воняешь мочой": звезде Comedy Woman пришлось выгонять из дома незваного гостя

Наталия Медведева много лет успешно выступала в КВН, потом в шоу Comedy Woman. В кино она играла в основном комедийные роли. Ее героини всегда яркие, напористые, порой даже наглые и беспринципные. Правда, за некоторые неудачные шутки Наталии пришлось отвечать. После шутки о трагически погибшем в годы войны генерале Карбышеве режиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон" жестко раскритиковал ее. Юмористка публично принесла извинения, посе чего в одном из интервью говорила, что на шоу ее морально уничтожили.
Сейчас Наталья Медведева наслаждается семейной жизнью и продолжает работать в удовольствие. На днях она показала поклонникам свой просторный дом и пошутила над незваным гостем, который к ней пожаловал.
"Соседский кот, чего ты хочешь? Пришел в снегу. Что ты хочешь? Мальчик его зовут, соседский кот. Пришел к нам погреться. Снежный, рысь. Ты голодный, не голодный? Мокрый. Ты наша рысь. Детей нет сейчас, некому с тобой поиграть. Давай почешу. Ой, как мы хотим ласки. Фу, ты воняешь! Мальчик, ты воняешь мочой, иди!" – прыснула от смеха Медведева.
Юмористка небрежно ткнула кота ногой и направила ее в сторону выхода. Напомним, Наталья Медведева аллергик. Осенью 2020 года она рассказала поклонникам, что с детства страдает от тяжелой хронической болезни – атопического дерматита, который обостряется на фоне нервных переживаний.