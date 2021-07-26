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Шоу-бизнес
"Онкология и три химиотерапии": к разбитому инсультом Носкову пришла беда

"Онкология и три химиотерапии": к разбитому инсультом Носкову пришла беда

Николай Носков сообщил поклонникам о горе, которое постигло его семью.
прочитано 75 раз

Четыре года назад российский певец Николай Носков перенес инсульт. К врачам он попал не сразу, после госпитализации ему удалили тромб в шейном отделе. После этого его жизнь круто изменилась. Он до сих пор передвигается и выступает в инвалидной коляске. Но благодаря длительной и качественной реабилитации артист смог восстановить речь и трезвое сознание.

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 Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

Счастье длилось недолго. На днях Николай Новсков сообщил своим поклонникам, что в его семью пришла новая беда. Умерла овчарка Роза, которая была членом звездной семьи на протяжении 14 лет.

Носков рассказал, что собака два года мучилась от онкологического заболевания. Но несмотря на боль и плохое самочувствие, Роза охраняла дом и служила своим хозяевам до последнего.

"Перенесла стоически вертикулярный синдром, онкологию, две сложнейшие операции, три химиотерапии!" – написал Носков.

Артист признался, что без любимого питомца в их доме стало пусто и одиноко. Поклонники со слезами на глазах поддерживают любимого исполнителя и желают ему сил и терпения.

Напомним, Николай Носков – бывший участник музыкальных групп "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай".

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 19:23 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

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