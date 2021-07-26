"Онкология и три химиотерапии": к разбитому инсультом Носкову пришла беда

Николай Носков сообщил поклонникам о горе, которое постигло его семью.

Четыре года назад российский певец Николай Носков перенес инсульт. К врачам он попал не сразу, после госпитализации ему удалили тромб в шейном отделе. После этого его жизнь круто изменилась. Он до сих пор передвигается и выступает в инвалидной коляске. Но благодаря длительной и качественной реабилитации артист смог восстановить речь и трезвое сознание.

Счастье длилось недолго. На днях Николай Новсков сообщил своим поклонникам, что в его семью пришла новая беда. Умерла овчарка Роза, которая была членом звездной семьи на протяжении 14 лет.

Носков рассказал, что собака два года мучилась от онкологического заболевания. Но несмотря на боль и плохое самочувствие, Роза охраняла дом и служила своим хозяевам до последнего.

"Перенесла стоически вертикулярный синдром, онкологию, две сложнейшие операции, три химиотерапии!" – написал Носков.

Артист признался, что без любимого питомца в их доме стало пусто и одиноко. Поклонники со слезами на глазах поддерживают любимого исполнителя и желают ему сил и терпения.

Напомним, Николай Носков – бывший участник музыкальных групп "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай".

