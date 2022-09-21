Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Среда
21 сентября
Лента новостей
12:06
Когда заложенность носа не нуждается в лечении: совет терапевта
11:38
В Подмосковье за неделю выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости
11:29
"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
11:16
Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II
11:02
"Я тебе оторву твой писюн!": Пресняков приобщил крошку-сына к пенису и вагине
10:42
С Божьей помощью: Андрей Малахов зарабатывает полтора миллиона рублей в час
10:30
5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской
09:45
Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются
09:39
Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса
08:54
"Ток через все тело": 44-летнюю Пегову схватил удар
08:43
"Адская боль": Дочь сообщила об уходе измученной раком Заворотнюк
06:11
Москвичи вернулись к панельным ЖК
04:19
Получившая новый титул Миддлтон поставила на место язвительную Маркл на похоронах Елизаветы II
02:35
Покупатели из России устремились в Таиланд
00:02
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября
21:52
"До боли жалко": Петросян сделал заявление о раке
21:43
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
19:45
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
19:18
"До 5 лет лишения свободы": какие проблемы нажила себе вернувшаяся Пугачева
19:02
В Кургане при ДТП пострадал человек
18:18
70 миллиардов: на что потратил деньги транжира Харламов
17:24
"В ловушке": Муцениеце откровенно высказалась о свадьбе Прилучного
17:23
"Принимает наркотики": Малахов чуть не свел в могилу мать Малиновской
16:47
Брошенная Виторганом Нинидзе оголила ноги и пришла на премьеру с другим
16:18
Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди
16:00
"Нет моральных обязательств": Пугачева получила пощечину за измену
15:59
"Опыт спасает": звезда Comedy Woman высказалась о возвращении проекта
14:55
Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали
14:46
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
14:11
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
13:58
Юбилейный фестиваль "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли страны
13:57
Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке
13:54
Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
13:47
В Подмосковье поймали наживающихся на пенсионерах онлайн-мошенников
13:42
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
13:11
"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии
12:57
"Форма глупости": родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех
12:05
Почему элитные квартиры в Москве дорожают
12:00
Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом
11:26
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
10:39
Скончалась звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов
10:35
Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
10:16
"Тетка с круглым животом": продающая курс похудения Королева попалась с горой пирожных
10:05
Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%
09:32
"Ничтожество": Поплавская спустила бездарную Бузову с небес на землю
09:13
Еще один уголовник: супружница Ефремова впустила в дом чужого мужика
08:38
"Никому не нужна больше в России": полюбившую козла Пугачеву назвали никем
05:59
"Новая великая эпоха": тайный код Рериха для спасения человечества
04:24
"Волосы дыбом": трясущую деньги с народа Бородину выдрали как сидорову козу
02:13
Петросян похвастался особенностями маленького сына: Творец растет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II

Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II

Король Карл III унаследовал от своей матери несметные богатства.
прочитано 355 раз

70 лет сын Елизаветы II Чарльз ждал момента, когда он взойдет на престол, и этот день настал в сентябре 2022-го. Отныне он – Карл III. После смерти королевы, помимо титула и власти, ему достались огромные участки земли, королевские имения, а также драгоценности, картины и личные вещи, которым сотни лет.

ПО ТЕМЕ

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка

Forbes посчитал, что Карлу III досталось в наследство порядка 500 миллионов долларов, которые принадлежали Елизавете II. Важно отметить, что это имущество не облагается налогом. А еще новый король Великобритании по доверенности королевства имеет право распоряжаться активами на весьма внушительную сумму – 42 миллиарда долларов.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В этом году она успела отметить 70-летие правления. Прощание с королевой Великобритании прошло 19 сентября. На церемонию явились не только члены королевской семьи, но и политики мирового уровня, а также дипломаты и общественные деятели.

Ранее "Дни.ру" писали подробнее о том, как проходили похороны матери Карла III, а также публиковали шокирующие кадры с церемонии, которая проходила в столице Великобритании.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2022, 11:16 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви королевы Елизаветы II

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию

Что произошло с девушкой

Шоу-бизнес

Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой

Придется

Шоу-бизнес

"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии

Выход всегда есть
Шоу-бизнес

"Тетка с круглым животом": продающая курс похудения Королева попалась с горой пирожных

Певицу разоблачили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+