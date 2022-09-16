Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 11 лет и воспитывают троих чудных детишек. Британские подданные уверены, что королевская семья очень крепкая и счастливая. Однако в реальности у монаршей четы есть серьезные проблемы.
Со смертью Елизаветы II власть в Соединенном Королевстве и в государствах Содружества перешла к ее старшему сыну, принцу Чарльзу, сменившему имя на Карла III. Таким образом, в Британии появился новый наследник престола.
После отца королем должен стать принц Уильям, поэтому в последние дни внимание британской прессы к нему особенно повысилось. Таблоиды начали публиковать все новые и новые факты, о которых монарх предпочел бы не вспоминать.
В свое время он чуть не отказался от свадьбы с Кейт Миддлтон, прервав отношения ради любовницы. С Джекки Крейг наследник трона познакомился еще в юношестве, однако ничего серьезного не сложилось.
Примечательно, что даже бабушка не стала перечить внуку. Покойная Елизавета II дождалась его решения. В итоге принц Уильям вернулся к Кейт Миддлтон. Его любовница вышла замуж за другого человека, однако еще до свадьбы родила ребенка.
Между родами и свадьбой прошло аж четыре месяца, поэтому злые языки начали поговаривать, что отцом малыша может быть сам британский монарх, тем более что принц Уильям даже поехал поздравить бывшую возлюбленную с бракосочетанием.