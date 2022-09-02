Харкнувшую на Россию "проститутку" Брежневу прижали к ногтю: В запрещенных списках

Веру Брежневу ждет печальная жизнь в России.

Прошлой весной некоторые звезды отечественной эстрады сбежали за бугор, а их отъезд сопровождался весьма громкими заявлениями, которые можно сравнить разве что с харчком на годами кормившую их страну. Валерий Меладзе, к примеру, сказал, что разочаровался в эстраде и вообще хочет уйти из профессии. А Вера Брежнева вообще публично открестилась от России.

Виталий Милонов, как известно, настоящий патриот своей страны, так что, неудивительно, что к бежавшим артистам он относится максимально негативно. Накануне депутат жестко прошелся по известной блондинке: по его словам, у артистки вообще нет голоса, а в России, где она была на пике популярности, ей больше не рады.

Он грозно назвал Веру Брежневу "политической проституткой" и к тому же выразил уверенность в том, что, если она все же изменит свою позицию и приедет из-за границы, то работать будет по-другому: мол, на ее концерты ходить не будут.

И вполне возможно, что певицу, прижмут к ногтю, как и Валерия Меладзе, который после своих негативных выпадов вновь выступает перед российской публикой, при этом стоимость его концертов сильно упала, а давать их он может далеко не всем.

По словам его менеджера, артист находится в "запрещенных списках" и не может выступать перед высокопоставленными людьми. Какая участь в России ждет знаменитую блондинку, неизвестно. Да, и пока рано гадать, ведь сама Вера Брежнева о возвращении в страну и на сцену не заявляла.