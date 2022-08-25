Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком

В последнее время вокруг Веры Брежневой ходит немало слухов и сплетен. Одной из самых интересных является ее семейное положение. Поговаривают, что в семье артистки раскол, и она с Константином Меладзе якобы на грани расставания.
Так или иначе, Брежнева никогда не останется одна. Это подтверждает недавняя интимная переписка с близким человеком, которая попала в Сеть.
На днях одна из трех сестер Брежневой Анастасия опубликовала разговор с мамой Тамарой Витальевной. Все четыре родных женщины очень близки, хоть и живут в разных уголках мира. В трудные моменты семья воссоединяется и поддерживает друг друга.
"Моя храбрая, сильная девочка! Плачу весь день!", – написала мать Брежневой дочери. "Мамуля, все будет хорошо", – ответила ей Анастасия.
Ранее "Дни.ру" писали о тяжелом эмоциональном состоянии певицы Веры Брежневой. Артистка призналась фанатам, что из-за происходящего в мире она никак не может прийти в себя и найти себе место. Звезда отметила, что у нее такое ощущение, как будто с нее сняли верхний слой... Артистка часто стала плакать даже при домочадцах, хотя всегда была улыбчивой и жизнерадостной.