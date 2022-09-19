14-летней правнучке Гурченко светит детский дом: Асоциальный образ жизни

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева может потерять старшего ребенка — 14-летнюю дочь Таисию. Из-за непригодных условий жизни органы опеки заинтересовались семьей советской артистки. А теперь стало известно, что в планах комиссии лишить беременную Королеву родительских прав.
Пятый канал связался с адвокатом Андреем Алешкиным, чтобы обсудить подробнее ситуацию, где правнучке Людмилы Гурченко светит детский дом.
Адвокат считает, что единичный случай проверки и фиксирования условий жизни — это еще не повод для таких резких решений. Семья внучки Гурченко действительно попала "под контроль", визиты органов станут чаще, но у женщины есть все шансы сохранить родительские права.
По словам Алешкина, опека может подать в суд, но органы обычно действуют в интересах ребенка. Если Елена Королева приведет в порядок свое жилье, то асоциальный образ жизни не будет зафиксирован. В этом случае 14-летняя Таисия останется жить с матерью, внучкой Гурченко.
Важно, что беременность 38-летней Елены никак не повлияет на ситуацию. Пока ребенок не родится, органы опеки следят только за одним ребенком. Однако, адвокат напоминает, что второй ребенок дает повод комиссии вернуться с повторной проверкой в квартиру Людмилы Гурченко.