"Наша семья растет": сияющая Валерия показала новорожденного малыша

Певица Валерия рассказала поклонникам о рождении нового члена семьи.

Продюсер Иосиф Пригожин больше 17 лет женат на певице Валерии, но до того, как пойти под венец с ней, у него было еще два брака. От одного из них у Пригожина есть старшая дочь.

Год назад дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж. Однако звездный отец не приезжал к ней на свадьбу из-за внутренних разногласий с бывшей женой. У продюсера не было желания видеться, поэтому он пропустил важный день.

На днях в семье произошло еще одно важное событие. Дочь Пригожина родила ребенка. Хорошую новость певица Валерия сообщила в своем аккаунте. Судя по всему, за падчерицу она радуется не меньше, чем за родного сына, который тоже недавно сделал ее бабушкой.

"Наша семья растет, и это прекрасно. Даночка родила сына. От души поздравляю молодых родителей. Их жизнь обрела новый смысл. Дети – самое большое счастье. Пусть Даниэль растет здоровеньким и счастливым, а мы всегда рядом", – написала певица Валерия.

Поклонники поздравили певицу с важным днем и пожелали здоровья малышу. Многие отметили, что Валерия отличная бабушка и старается всячески облегчить жизнь своим детям. Напомним, сын певицы Арсений недавно тоже создал семью и стал отцом замечательной девочки.