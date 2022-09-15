Решившая работать ртом Волочкова выкатила перед народом жухлые прелести: Грудь вываливается

Стало известно, что бывшая балерина Анастасия Волочкова решила работать ртом и записала свою первую песню. Презентацию новой композиции звезда провела перед друзьями в одном из караоке клубов Москвы. Теперь для эпатажных появлений Анастасии Волочковой в свете появится больше поводов.
В целом, образ Анастасии Волочковой уже вписывается в концепт постоянных вечерних выходов. Девушка любит яркие цвета, пайетки, яркий макияж и аксессуары. Она нередко появляется на мероприятиях в платьях в пол, расшитых бисером. Иногда Волочкова делает и сложные прически, с которыми не может расстаться в течение несколько дней после выхода.
Модный эксперт Виктория Юдина оценила один из недавних образов известной балерины. На нем Анастасия выкатила перед народом свои прелести: грудь буквально вываливается из платья без бретелей. Виктория назвала образ "Шамаханская царица" из-за обилия блеска. Правда, ни о какой восточной скромности наряда говорить не приходится.
Знаток моды считает, что платье артистке не по размеру, поэтому оно слишком обтягивает пышный бюст. С Викторией согласны и подписчики Анастасии в социальных сетях. Поклонники считают, что жухлые прелести Анастасии Волочковой после 40 лет можно уже и спрятать.