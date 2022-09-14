"Великой артистки больше нет": пагубная зависимость уничтожила Пугачеву

Специалист считает, что Алла Пугачева сама виновата в случившемся.

Алла Пугачева уже давно не выходит на сцену и не радует поклонников своим голосом, потому что, согласно слухам, радовать больше нечем. Говорят, артистка много курит, из-за чего ее вокал перестал быть чарующим, притягательным, ласкающим слух. "Великой артистки больше нет, а та Пугачева, которая сейчас, – лишь ее блеклая тень", – пишет Blitz+.

В беседе с изданием врач Юрий Серебрянский, говоря о зависимости Аллы Борисовны, дал понял, что именно пагубная привычка уничтожила ее как примадонну российской эстрады. Хоть ее так и называют по сей день, выступить так, как десятилетия назад, она уже, уверены многие, не сможет.

Дело даже не в возрасте, считает Серебрянский. Мол, 80-летние участники проекта "Голос 60+" поют отлично, показывают, что с годами их вокальные данные не испортились. По сей день поет и Лев Лещенко, отметил врач.

По словам специалиста, курение может быть лишь одной из причин, по которой Алла Пугачева перестала выходить на сцену. Эксперт также не исключил, что у артистки могут быть заболевания щитовидной железы, гипотиреоза. Поставить более точный диагноз могут специалисты-фониатры.