"Взяла на себя обеспечение семьи": Пугачева приехала в Россию за деньгами и скоро улетит

Аллу Пугачева вернулась в Россию, возможно, ненадолго, и уже совсем скоро снова покинет ее. Так считают скептики.

Недавно Алла Пугачева с триумфом вернулась в Россию. Ее не было на родине больше полугода, звездная семья улетала за границу в феврале. Примадонна заявила, что вернулась в Россию, чтобы "навести порядок в головах". Судя по всему, она активно этим занимается.

Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ высмеяла недавнее появление Аллы Пугачевой на Красной площади в день города Москвы. Артистка появилась там вместе с детьми Лизой и Гарри, фото немедленно распространились по Сети. Шоумена Максима Галкина рядом с ними не было.

"Не знаю, что вы делали на выходных, но Алла Пугачева все еще активно вливается в столичную жизнь. Вместе с детьми она пришла на Красную площадь и хорошо попозировала: Эти выходы и съемки несут информационный посыл: видите теперь, что Пугачева с нами надолго? Думали, что приедет и улетит быстренько? Не дождетесь", – пишет критик.

Миро добавила, что Пугачева может просто готовить почву для возвращения своего опального мужа, который ежедневно критиковал российские власти.

"Однако возможен вариант, что Алла, погуляв по Москве, даст несколько концертов и улетит. Прилетела. Поработала. Улетела, сказавшись усталой или приболевшей. Пообещает вернуться, когда деньги закончатся. Вполне себе жизнеспособный и жизнеобеспечивающий вариант существования и Аллы, и ее мужа. В итоге тут получается, что уставшая исполнительница за 70 взяла на себя обеспечение семьи. Грустно это и жалко чисто по-человечески. А куда деваться, с другой стороны? Детей растить нужно, да и самой на что-то жить", – с сожалением отметила критик.