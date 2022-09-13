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Шоу-бизнес
Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума

Носит другую фамилию и живет с израильтянином: что известно о единственной дочери Розенбаума

13 сентября Александру Розенбауму исполняется 71 год.
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Александр Розенбаум начал выступать на профессиональной сцене в 80-х. К тому моменту артист не только был счастливо женат, но и воспитывал дочку. К счастью, перед Александром Яковлевичем никогда не стоял выбор между карьерой и личной жизнью. Розенбаум добился успеха в любимом деле и построил крепкую семью. Единственная дочь музыканта, Анна, давно выросла и подарила знаменитому отцу замечательных внуков.

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Со своей супругой, Еленой Савшинской, композитор познакомился во время учебы в медицинском институте. К тому моменту за плечами Розенбаума уже был один неудачный брак. Первый опыт оказался для музыканта очень болезненным, но благодаря Елене он смог вновь поверить в любовь. В 1975 году влюбленные сыграли свадьбу, а спустя год на свет появилась их наследница Анна.

Девочка росла слабой и часто болела. Супруги тратили все силы на заботу о дочери и много работали, чтобы обеспечить ей достойное лечение. Когда глава семейства рискнул и оставил работу в скорой помощи ради музыки, жена его поддержала. К счастью, все оказалось не зря. Супруги не только вылечили дочь, но и прошли испытание первыми лучами славы.

Александр Яковлевич не считает себя идеальным отцом. Он не скрывает, что из-за постоянных гастролей редко видел дочь. Впрочем, другого выбора у музыканта не было. Ему приходилось много работать, чтобы кормить семью. К счастью, и супруга, и наследница это прекрасно понимали.

Анна росла под фамилией матери и никогда не планировала пользоваться привилегиями громкого имени отца. Более того, она не стремилась идти по его стопам. Окончив школу, дочь композитора поступила в гуманитарный вуз. Наследница Розенбаума получила диплом филолога и стала профессиональным переводчиком.

Личная жизнь Анны тоже состоялась. Она построила крепкий брак с израильским бизнесменом Тиберио Чаки и стала мамой четверых сыновей. В 1999-м у пары родился наследник Дэвид, спустя шесть лет – Александр, а в 2014-м на свет появились двойняшки Даниэль и Энтони. Сейчас Анна живет в Санкт-Петербурге вместе с мужем-израильтянином и детьми.

Александр Яковлевич души не чает во внуках и старается проводить с ними как можно больше времени. Долгое время мальчики носили фамилию отца, но пару лет назад по собственному желанию взяли двойную – Чаки-Розенбаум.

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Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 08:01 Источник: Канал "Знаменитости на ладони" на "Яндекс.Дзен" ✓ Надежный источник
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