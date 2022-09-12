"Он умирает": Стало известно о состоянии Розенбаума

Какое-то время о здоровье Александра Розенбаума ходили тревожные разговоры.

Завтра знаменитый артист отметит очередной день рождения – ему исполнится 71 год! Возраст уже довольно почетный, но коренной петербуржец держится молодцом, даже несмотря на тяжелое заболевание, с которым он, по слухам, столкнулся пару лет назад. Сам Александр Розенбаум операцию по удалению опухоли не подтверждал, но его сдал Иосиф Кобзон, который незадолго до смерти раскрыл тайну.

Позже сам музыкант в одном из интервью отмечал, что вопрос с болезнью пора закрыть. Тем не менее, преданные поклонники переживают за здоровье кумира и гадают, все ли с ним на старости лет в порядке. К счастью, о его состоянии стало известно – со слов самого певца. "В моей жизни все хорошо", – успокоил всех он.

При бард этом отметил, что бывают разные периоды его самочувствия, а иногда на сцене он вдруг понимает, что чувствует себя плохо. Но это, как оказалось, повод останавливать выступление. По словам Александра Розенбаума, если взялся за дело, то нужно довести его до конца.

"Если человек не может справиться с собой, он умирает, теряет сознание и его уносят", – рассуждает артист.

Тем не менее, свою работу надо доделать, а если сил и возможности нет, то пора на пенсию. Но музыкант, судя по всему, на отдых не собирается. Даже свой день рождения он решил провести на сцене – и это, по признанию Александра Розенбаума, самая лучшая награда.