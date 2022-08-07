"Не осталось ничего человеческого": обезумевший народ призвали прекратить шабаш у могилы Шатунова

Юрия Шатунова скончался жизни от обширного инфаркта чуть больше 40 дней назад. Фанаты не перестают посещать могилу своего кумира. Некоторые из них устраивают вакханалию, настоящий шабаш на Троекуровском кладбище. Кто-то бросается на крест, другие танцуют. Есть и те, кто устраивает фотосессию.
Певица NиNа призвала народ прекратить творить безумства и проявить уважение к покойному артисту. "Ажиотаж вокруг смерти Юрия Шатунова объясняется лишь хайпом. У людей не осталось ничего человеческого на сегодняшний день. Хочется добавить капельку сопереживания всем", – сказала она в беседе с "Дни.ру".
NиNа считает Шатунова легендой. Она, как и многие россияне, выросла на песнях "Ласкового мая", поэтому ей очень сложно говорить о Юрии в прошедшем времени. "Под его песни у меня было все. Они играли везде и всюду. Это человек, который всю жизнь работал над тем, чтобы насыщать нас добром", – с теплотой вспоминает певица об экс-солистке знаменитой группы.
По словам артистки, Юрий Шатунов много лет дарил любовь, но люди, вместо того, чтобы просто проводить его в последний путь, топчутся около его могилы и вытворяют что угодно. "Он не заслуживает того, что на сегодняшний день происходит. Этот человек должен уйти красиво, достойно, как он хотел бы", – считает NиNа.