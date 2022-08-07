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Шоу-бизнес
"Не осталось ничего человеческого": обезумевший народ призвали прекратить шабаш у могилы Шатунова

"Не осталось ничего человеческого": обезумевший народ призвали прекратить шабаш у могилы Шатунова

Многим очень сложно говорить о том, что происходит после смерти Юрия Шатунова.
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Юрия Шатунова скончался жизни от обширного инфаркта чуть больше 40 дней назад. Фанаты не перестают посещать могилу своего кумира. Некоторые из них устраивают вакханалию, настоящий шабаш на Троекуровском кладбище. Кто-то бросается на крест, другие танцуют. Есть и те, кто устраивает фотосессию.

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Певица NиNа призвала народ прекратить творить безумства и проявить уважение к покойному артисту. "Ажиотаж вокруг смерти Юрия Шатунова объясняется лишь хайпом. У людей не осталось ничего человеческого на сегодняшний день. Хочется добавить капельку сопереживания всем", – сказала она в беседе с "Дни.ру".

NиNа считает Шатунова легендой. Она, как и многие россияне, выросла на песнях "Ласкового мая", поэтому ей очень сложно говорить о Юрии в прошедшем времени. "Под его песни у меня было все. Они играли везде и всюду. Это человек, который всю жизнь работал над тем, чтобы насыщать нас добром", – с теплотой вспоминает певица об экс-солистке знаменитой группы.

Фото: прес-служба

По словам артистки, Юрий Шатунов много лет дарил любовь, но люди, вместо того, чтобы просто проводить его в последний путь, топчутся около его могилы и вытворяют что угодно. "Он не заслуживает того, что на сегодняшний день происходит. Этот человек должен уйти красиво, достойно, как он хотел бы", – считает NиNа.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 августа 2022, 22:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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