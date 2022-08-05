"Все": Измученную в больнице Гузееву записали в покойницы

В самый разгар пандемии ведущая "Давай поженимся" заразилась коронавирусом и угодила в больницу, где мучилась от тяжелого течения болезни. Народ переживал за Ларису Гузееву, но, к счастью, она выкарабкалась, однако побочные эффекты от перенесенного недуга еще долгое время напоминали ей о непростом периоде.
Позже ее настиг еще один удар: прикрыли знаменитый телевизионный проект, в котором звезда вместе с Розой Сибитовой годами помогала одиноким сердцам найти свою вторую половинку. В итоге у знаменитой брюнетки появилось время на отдых – она отправилась за границу, чтобы набраться сил и восстановить здоровье.
Сейчас теледива снова в России и продолжает радовать поклонников подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Накануне она показала им архивный черно-белый снимок, на котором запечатлена взрослая женщина и две маленькие девочки. "Мамочка, Крестная и Бабушка", – подписала фотографию Лариса Гузеева.
В комментариях пользователи отметили, что все люди в кадре поразительно друг на друга похожи. Более того, народ, можно сказать, записал звезду "Давай поженимся" в покойницы, отметив ее сходство с еще совсем юной мамой, которая, к сожалению, ушла из жизни в 2018 году.
"Как на Вас похожа девочка с бантиками. Потому Вы такая красавица, вся в маму. Какие настоящие, искренние и одухотворенные лица. Теперь я видела все", – написал кто-то из фанатов под новой публикацией Ларисы Гузеевой.