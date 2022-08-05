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Шоу-бизнес
"Все": Измученную в больнице Гузееву записали в покойницы

"Все": Измученную в больнице Гузееву записали в покойницы

Прошлый год у Ларисы Гузеевой выдался не из легких.
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В самый разгар пандемии ведущая "Давай поженимся" заразилась коронавирусом и угодила в больницу, где мучилась от тяжелого течения болезни. Народ переживал за Ларису Гузееву, но, к счастью, она выкарабкалась, однако побочные эффекты от перенесенного недуга еще долгое время напоминали ей о непростом периоде.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Позже ее настиг еще один удар: прикрыли знаменитый телевизионный проект, в котором звезда вместе с Розой Сибитовой годами помогала одиноким сердцам найти свою вторую половинку. В итоге у знаменитой брюнетки появилось время на отдых – она отправилась за границу, чтобы набраться сил и восстановить здоровье.

Сейчас теледива снова в России и продолжает радовать поклонников подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Накануне она показала им архивный черно-белый снимок, на котором запечатлена взрослая женщина и две маленькие девочки. "Мамочка, Крестная и Бабушка", – подписала фотографию Лариса Гузеева.

В комментариях пользователи отметили, что все люди в кадре поразительно друг на друга похожи. Более того, народ, можно сказать, записал звезду "Давай поженимся" в покойницы, отметив ее сходство с еще совсем юной мамой, которая, к сожалению, ушла из жизни в 2018 году.

"Как на Вас похожа девочка с бантиками. Потому Вы такая красавица, вся в маму. Какие настоящие, искренние и одухотворенные лица. Теперь я видела все", – написал кто-то из фанатов под новой публикацией Ларисы Гузеевой.

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Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 09:41 Источник: Соцсети • Требует проверки
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