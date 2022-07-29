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29 июля
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Шоу-бизнес
Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно

Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно

Новая фотография в микроблоге Ларисы Гузеевой возмутила интернет-пользователей.
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В погоне за красотой многие представители отечественного шоу-бизнеса решаются лечь под нож. Некоторые говорят открыто о том, что пережили пластику, а кто-то предпочитает тщательно скрывать этот факт. В последнее время фанаты Ларисы Гузеевой заметили, что она сильно изменилась.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Год у звезда "Давай поженимся" выдался не из легких. Артистка умудрилась заразиться коронавирусом, причем тяжело перенесла вирус. А потом шоу, которое годами помогало одиноким сердцам найти свою вторую половинку, прикрыли. В итоге у теледивы появилось свободное время, чтобы отдохнуть и набраться сил: она уехала за границу, откуда вернулась неузнавамой!

В Сети народ пишет, что Лариса Гузеева сбросила пару килограммов и стала настоящей красоткой. Ведущую даже сравнили с звездой мирового уровня Мадонной, правда, эта параллель ее, кажется, не обрадовала, как и преданных фанатов. В микроблоге актрисы появилось фото: справа – ее лицо, а слева – перетянутое до предела лицо поп-певицы. Причем физиономия американки довела пользователей до блевоты.

Многие отметили, что этих двух успешных женщин невозможно сравнивать: мол, Лариса Гузеева – натуральная красавица, а Мадонна – жертва пластических операций.

"Не живое абсолютно. Ни одного живого места нет, вся перекроенная, даже смотреть не приятно", – написали в защиту Ларисы Гузеевой поклонники.

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Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 18:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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