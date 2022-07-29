Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно

В погоне за красотой многие представители отечественного шоу-бизнеса решаются лечь под нож. Некоторые говорят открыто о том, что пережили пластику, а кто-то предпочитает тщательно скрывать этот факт. В последнее время фанаты Ларисы Гузеевой заметили, что она сильно изменилась.
Год у звезда "Давай поженимся" выдался не из легких. Артистка умудрилась заразиться коронавирусом, причем тяжело перенесла вирус. А потом шоу, которое годами помогало одиноким сердцам найти свою вторую половинку, прикрыли. В итоге у теледивы появилось свободное время, чтобы отдохнуть и набраться сил: она уехала за границу, откуда вернулась неузнавамой!
В Сети народ пишет, что Лариса Гузеева сбросила пару килограммов и стала настоящей красоткой. Ведущую даже сравнили с звездой мирового уровня Мадонной, правда, эта параллель ее, кажется, не обрадовала, как и преданных фанатов. В микроблоге актрисы появилось фото: справа – ее лицо, а слева – перетянутое до предела лицо поп-певицы. Причем физиономия американки довела пользователей до блевоты.
Многие отметили, что этих двух успешных женщин невозможно сравнивать: мол, Лариса Гузеева – натуральная красавица, а Мадонна – жертва пластических операций.
"Не живое абсолютно. Ни одного живого места нет, вся перекроенная, даже смотреть не приятно", – написали в защиту Ларисы Гузеевой поклонники.