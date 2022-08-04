"Изменил": брошенная Виторганом Нинидзе чувствует себя навозной кучей

После исчезновения Максима Виторгана ко всем постам Нино Нинидзе приковано повышенное внимание публики.

Сама красавица-грузинка не комментирует отношения с бывшим мужем Ксении Собчак. Однако пользователи Сети после ряда слухов решили, что Максим Виторган уехал из России и бросил возлюбленную, а та, конечно же, сильно переживает из-за этого. Отголоски этих переживаний народ и ищет в публикациях Нино Нинидзе.

Сегодня актриса невольно дала волнующейся за нее публике новый повод. В своем телеграм-канале Нинидзе написала философский пост о том, что люди теперь в основном фокусируются на плохом в своей повседневной жизни. Оставленная Виторганом актриса заметила, что наш мозг просто перестал воспринимать хорошее.

Нинидзе даже задалась риторическим вопросом о том, когда мы успели разлюбить эту жизнь. Свой пост звезда проиллюстрировала снимком красного сигнала светофора.

"Что мы можем, так это сделать усилие и взять себя в руки. Потому что, размазанная [навозная куча] никак не сможет спасти этот мир!" – написала Нинидзе.



После того, как в своих размышлениях артистка использовала символ навозной кучи, некоторые подписчики заподозрили, что чувствует себя брошенная женщина именно так.

"Ковид сделал свое дело – изменил отношение к ценностям," – заметил в ответ кто-то из фолловеров.

Судя по всему, это наблюдение не подбодрило актрису. Она грустно заметила, что должно было бы быть все наоборот.

Ранее брошенка Нино Нинидзе представила брутального красавца взамен Максима Виторгана.