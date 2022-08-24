"Лишилась верхнего слоя": с рыдающей Брежневой случилось страшное

После начала спецоперации на Украине певица Вера Брежнева открестилась от России и уехала помогать украинским беженцам. Ходят слухи, что сейчас звезда оформляет гражданство Италии. Все это разозлило российских фанатов певицы, которые расценили такие действия как предательство.
В последнее время Вера Брежнева находится в плохом настроении и не скрывает этого. События в мире ужасно расстраивают ее. В своем аккаунте певица признается, что ей трудно бороться с депрессией, которая буквально накрывает ее с головой.
Масла в огонь добавляют слухи о том, что 40-летняя Вера Брежнева якобы разводится с Константином Меладзе. Пока ни один из супругов не прокомментировал эту информацию. На вопросы фанатов о том, все ли у Веры в порядке, она лишь отвечает пугающими экзистенциальными сообщениями.
"Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", – написала Брежнева.
По словам певицы, плохие перемены в жизни она ощущает на физическом уровне. Негативные эмоции сказались на ее состоянии. Периодически ее накрывает волна слез, и она не скрывает этого от домочадцев.
"Есть ощущение, что на физическом уровне я лишилась верхнего слоя", – отметила певица.