Тянет одеяло на себя: Зазвездившегося Цискаридзе погнали из эфира поганой метлой

Программу "Сегодня вечером" на Первом канале буквально лихорадит. Ее ведущие меняются один за другим. Сначала на смену Андрею Малахову пришел Николай Цискаридзе, которого телезрители восприняли в штыки. Теперь же и его убрали из эфира. После того, как танцора оплевали хейтеры, на пост ведущей шоу пришла Юлия Меньшова.
Актриса уже провела выпуск, посвященный Муслиму Магомаеву. Телезрители нимало удивились такой перестановке, ведь никаких официальных заявлений о грядущих изменениях от руководства телеканала не было.
Пока не ясно, ушел ли 48-летний ректор академии русского балета имени Вагановой насовсем, или это временные меры. Хейтеры предположили, что после массы негативных отзывов Цискаридзе попросту погнали с эфира поганой метлой.
Среди тех, кто резко осудил появление Николая Цискаридзе в эфире были не только обыватели, но и звездные коллеги. К примеру, одним из критиков выступил журналист и блогер Станислав Садальский. Актер намекал на низкие рейтинги программы с его участием и непрофессионализм Цискаридзе как ведущего шоу. Садальский заявлял, что зазвездившийся Цискаридзе не умеет слушать гостей программы и постоянно тянет одеяло на себя, переключая все внимание на свою персону.