Кризис прижал: нуждающийся в деньгах Жуков уехал поливать грядки

Сергей Жуков перепробовал много бизнесов, чтобы заработать денег для семьи.

Фронтмен популярной некогда группы выложил в своем телеграм-канале пост о том, что решил подзаработать на сборе и продаже клубники. Также в одном из пабликов Вконтакте, было размещено видео, где показано как певец вместе с женой и детьми приехали на плантацию, а затем трудятся, собирая ягоды.

Сергей Жуков купил в Карелии земельный участок, на котором расположена ягодная плантация. Идея о выращивании клубники пришла ему в голову после того, как на еще год назад гастролях по Карелии его угостили местной ягодой.





Влюбился с первого укуса, признался музыкант. Начал с того, что привёз несколько ящиков на пробу для родных и друзей. Получив восхищенные комментарии, решил играть по крупному: купил участок, став соучредителем компании.





Настолько сумасшедшего ажиотажа Жуков, как признался, не ожидал. “Люди приезжали несколько раз в день. Директ завален отзывами”, – похвалился он.

В этом году артист даже участвовал в гастрономическом фестивале “Московское варенье”: он привёз партию ягод, чтобы все москвичи могли могли познакомиться с результатами его труда.









Ранее фронтмен вместе с женой уже начинали несколько совместных бизнесов, но они, судя по всему, не принесли семье должного уровня дохода. Вначале Сергей вложился в игровую индустрию, затем открыли музыкальный онлайн-сервис, сеть кафе-кондитерских и сеть баров.