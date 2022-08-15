Отобрали все: Плюнувшая в Россию предательница Брежнева огребла по полной

Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе влипла в неприятную ситуацию.

Как известно, знаменитая певица родилась и выросла на Украине, однако популярность и толпу фанатов получила именно в России. Получается, что именно этой стране она обязана своей беззаботной жизнь и большими заработками. Правда, в адрес годами кормившего ее места Вера Брежнева поступила весьма неблагодарно и, можно сказать, плюнула в него.

После начала спецоперации в Незалежной артистка открестилась от России и уехала за границу помогать украинским беженцам. Более того, поговаривают, что сейчас певица занята оформлением гражданства Италии. Собственно, поэтому сексуальную блондинку многие назвали предательницей. Вот только услужливые поступки не помогли ей избежать такого же звания на Украине.

Как передает "Царьград", Вера Брежнева в итоге в итоге попала в "расстрельный" список, а ее коллега по творческому цеху Анастасия Приходько призвала наказать артистку и ее супруга Константина Меладзе. По ее мнению, экс-солистка "ВИА Гры" должна была пойти против России еще в 2014 году, однако она этого не сделала, за что и должна поплатиться.

Украинская певица, давая комментарий местному телевидению, заявила, что у звездной пары нужно отобрать все, что связано с Незалежной, а именно награды и недвижимость. Если это произойдет, очевидно, что Вера Брежнева огребет по полной: из-за своей позиции останется без части своих поклонников в России, а также лишится дорогостоящего имущества на родине.