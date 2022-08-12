"Я смогла": рыдающая Брежнева ушла от Меладзе с младенцами на руках после родов

Светские вечеринки, стильные наряды и роскошную жизнь она решила променять на помощь украинским беженцам. Звездная блондинка покинула Россию, чем породила слухи о разладе в ее семье: мол, Вера Брежнева вообще не собирается возвращаться домой к мужу и оформляет гражданство другой страны.
К сожалению, неизвестно, встречалась ли вокалистка с Константином Меладзе в последние дни. Но, если они все-таки виделись, то теперь, видимо, она снова ушла от своего супруга. Сейчас вокалистка находится в Латвии, где у нее очевидно есть хорошие друзья.
Ведь в новом месте ее встретили цветами, а еще познакомили с малышами, мама которых, судя по всему, только-только после родов. Этот вывод можно сделать, глядя на детей – они кажутся уж очень маленькими. Вера Брежнева взяла на руки младенцев и сделала трогательный снимок в обнимку с ними, который появился у Пятого канала.
А после время препровождения в компании крошек блондинка вернулась к любимому делу, которым не занималась целых полгода! Речь, конечно, о пении. Артистка отправилась в студию – это событие оказалось для нее очень эмоциональным, ведь она даже разрыдалась.
"...Я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом...", – подписала снимок на фоне микрофона Вера Брежнева, от которой, вполне возможно, поклонники услышат новую песню.