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Шоу-бизнес
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях

"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях

33-летнюю Агату Муцениеце в Сети уже не раз критиковали за внешний вид.
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Пользователи как-то советовали актрисе найти хорошего стилиста и научиться одеваться, ведь она публичная личность. Слышала ли звезда эти советы – неизвестно. В какой-то период времени Агате Муцениеце точно было не до этого, ведь она переживала болезненный развод после того, как ее, образно говоря, завалил Павел Прилучный. В браке с актером она пережила настоящую драму с ссорами, обвинениями в пьянстве и насилии.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Впрочем, пара развелась еще в начале 2020 года, но внешний вид Муцениеце и сейчас удовлетворяет далеко не всех. На днях из-за этого актрисе даже пришлось осрамиться на людях по воле блогерши Лены Миро, которая заговорила о ней на своей странице в LiveJournal.

Миро привела экс-супругу Прилучного в пример одной из крайностей того, как нелепо одеваются россиянки.

"У нас либо умытая хозяйственным мылом Агата Муцениеце в замызганной толстовке, либо вусмерть уфотошопленные сиделицы с трухлявого бревна," – съязвила Миро.

Острая на язык блогерша призвала женщин не становиться такими, как Агата, которая утром натягивает поверх спальной футболки заляпанную толстовку и идет в люди.

Подписчики Миро разделили ее нелестное мнение об актрисе и буквально разнесли заваленную пьяным мужем замухрышку.

"Она из себя новую Волочкову строит. Стала такой матерой, что подташнивает от ее прибалтийности," – написали в комментариях.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Агата Муцениеце обустраивает новый дом, возможно, все силы актрисы сейчас брошены именно туда.

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Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 19:44 Источник: LiveJournal • Требует проверки
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