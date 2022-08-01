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Шоу-бизнес
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку

Вера Брежнева давно заработала репутацию этакого светлого человечка.
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Певица всегда старалась оставаться в стороне от скандалов и сплетен, однако в последнее время эти сплетни коснулись ее непосредственно. В Сети стали активно обсуждать ее возможный развод с Константином Меладзе. Судя по всему, Вера Брежнева не выдержала этого и вышла на связь с поклонниками в соцсетях.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Как пишет "Общественная служба новостей", блондинка призналась, что все вокруг нее изменилось, продолжает все меняться и внутри нее. При этом Брежнева не пожелала вносить хоть какую-нибудь ясность в слухи о своем разводе. Как заметила Лена Миро на своей странице в LiveJournal, когда молчать стало уже нельзя, святоша Вера Брежнева вновь заговорила на свою излюбленную тему – о добре, любви и свете.

Это возмутило Миро. Она призналась, что Брежнева всегда раздражала ее показным образом светлого человечка. Блогерша даже попыталась представить, как вся такая светлая участница "ВИА Гры" смотрела в глаза жене Меладзе и рассказывала, что у них только рабочие отношения.

Подписчики Миро охотно подхватили эту щекотливую тему и буквально вывернули наизнанку грязное белье святоши Брежневой в комментариях.

"От светлого там только волосы", "Ее наглости и беспринципности можно позавидовать", "Я не люблю сплетни, но она с Меладзе сношалась, будучи в браке," – разоблачили певицу пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как любвеобильный муж Веры Брежневой поплатился за свои похождения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 16:30 Источник: LiveJournal • Требует проверки
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