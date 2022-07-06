"Знаменательный день": отчаянная Арзамасова сообщила о важном событии

Лиза Арзамасова вместе с мужем Ильей Авербухом и маленьким сыном Львом покинула Москву.

Звезда сериала "Папины дочки" неожиданно решила сопровождать супруга на гастролях и вместе с ним отправилась в южный город Сочи. Наследник Лизы Арзамасовой, которому нет еще и года, прежде не летал на самолетах, поэтому перелет до Сочи стал для него важным событием.

"А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет!" – сообщила о достижении сына довольная актриса.

Все молодые мамы знают, как тяжело бывает летать с детьми, но отчаянная Арзамасова рискнула и не пожалела. Актриса рассказала в своем микроблоге, что маленький Лев стойко перенес полет и даже проявил терпение и понимание. Напомним, что наследнику Авербуха и Арзамасовой лишь в следующем месяце исполнится год.

Актриса с маленьким сыном прежде не ездила в гастрольные туры своего знаменитого супруга, а терпеливо ждала дома. Теперь молодая мама, видимо, решила, что пора. Уже завтра в Сочи стартует ледовое шоу Авербуха "Чемпионы", в котором примут участие всеми любимые фигуристы и будет показана уникальная программа. После удачного перелета Арзамасова выразила надежду на то, что и на представление мужа маленький Лев уже вполне сможет заглянуть.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как 27-летняя Лиза Арзамасова возбудила народ до предела.