А кто папа? Крошка-сын замужней Арзамасовой вырос похожим на Газманова

Поклонники знают Лизу Арзамасову не только как талантливую актрису, но и как любящую жену и нежную мать.

Елизавета Арзамасова уже почти полтора года состоит в браке с хореографом Ильей Авербухом, который значительно старше своей избранницы. В августе прошлого года у пары родился сын Лев. Звезда "Папиных дочек" души не чает в сыне и время от времени демонстрирует свою любовь к наследнику на снимках в соцсетях.

Сегодня артистка показала очередное фото с маленьким Левушкой. Поклонники Лизы Арзамасовой убедились в том, что ее крошка-сын вырос просто очаровательным, правда, особенно подозрительные пользователи стали слишком уж внимательно приглядываться к лицу мальчугана и даже задумались о том, кто его папа. Кому-то из подписчиков вдруг показалось, что сын Лизы Арзамасовой вырос похожим на Родиона Газманова, с которым актриса давно дружит. Некую с трудом уловимую схожесть фолловеры нашли во взгляде и в общих чертах.

Излишняя подозрительность пользователей, скорее всего, связана со слухами, которые прежде ходили вокруг актрисы и музыканта. Молва не раз приписывала Лизе и Родиону роман, но сами они опровергали эти домыслы. Газманов-младший подчеркивал, что они всегда были просто хорошими друзьями и коллегами в некоторых проектах. Тем не менее до сих пор остаются пользователи, продолжающие строить догадки теперь уже относительно сына замужней актрисы.

К счастью, разумные люди не верят слухам и понимают, что Лиза Арзамасова – порядочная и верная жена, которая очень любит Илью Авербуха и счастлива воспитывать именно его сына.