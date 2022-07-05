Сюрприз: 70-летний Розенбаум появился перед российскими военными

На этот раз народный артист появился перед российскими военными в Алтайском крае. Как сообщается на официальном портале Минобороны России, Александр Розенбаум посетил полевую позицию и сделал подарок стратегическим ракетчикам в виде своего сольного концерта.
Для любимого музыканта военнослужащие устроили импровизированную сцену прямо в лесном массиве. Среди белоствольных берез народный артист под гитару исполнил для ракетчиков свои знаменитые композиции, в числе которых были "Вальс-Бостон", "Вещая судьба" и другие любимые миллионами хиты. Как и прежде 70-летний Розенбаум оказался в хорошей форме и по-настоящему порадовал своих благодарных слушателей.
Как пишет Пятый канал, появление народного артиста стало для военнослужащим приятным сюрпризом. Впрочем, это не значит, что Розенбаума здесь не ждали: ждали и явно готовились. Музыканта радушно встречали караваем, а также ракетчики приготовили ему памятные подарки, рассказали о службе и быте защитников Родины на полевых позициях. Автор-исполнитель в свою очередь поблагодарил военнослужащих за их нелегкий труд на благо Отечества.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как плюнувший в предателей Александр Розенбаум позвонил Алле Пугачевой и Максиму Галкину в Израиль.