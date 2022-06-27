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Шоу-бизнес
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича

"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича

Александр Розенбаум дал откровенное интервью Ксении Собчак.
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В беседе музыканта с журналисткой речь зашла о тех артистах, которые уехали из России после начала спецоперации и начали там высказывать свою негативную позицию по отношению к своей родине. Многих из них в народе окрестили предателями. В число таких людей попал и близкий друг Александра Розенбаума – Андрей Макаревич, который еще много лет назад вышел на демонстрацию с украинским флагом.

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 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

70-летний музыкант буквально облизал Макаревича, признавшись, что очень его любит, ведь вместе они прошли в жизни многое. Розенбаум уверен, что его друга нельзя назвать предателем, несмотря на подобные разговоры в Сети. Александр Яковлевич подчеркнул, что никогда не позволит себе упрекать товарища в том, что тот мыслит не так, как он сам. Розенбаум не поступил бы также, но он считает, что у Макаревича были на этот счет свои собственные соображения.

"А может, он правильно сделал? А может, он скончался бы от переживаний?" – заступился за друга музыкант, признавшись, что он и сам просто издыхает от ежедневных волнений.

В позициях друзей есть некоторые разночтения, которые они, впрочем, никогда толком не обсуждали. Александр Розенбаум заявил Ксении Собчак, что его отношения с Андреем Макаревичем гораздо выше и они не будут опускаться до того, чтобы выяснять, зачем тот когда-то схватил в руки украинский флаг.

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Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 14:45 Источник: Ютуб, "Осторожно: Собчак" ✓ Надежный источник
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