"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича

Александр Розенбаум дал откровенное интервью Ксении Собчак.

В беседе музыканта с журналисткой речь зашла о тех артистах, которые уехали из России после начала спецоперации и начали там высказывать свою негативную позицию по отношению к своей родине. Многих из них в народе окрестили предателями. В число таких людей попал и близкий друг Александра Розенбаума – Андрей Макаревич, который еще много лет назад вышел на демонстрацию с украинским флагом.

70-летний музыкант буквально облизал Макаревича, признавшись, что очень его любит, ведь вместе они прошли в жизни многое. Розенбаум уверен, что его друга нельзя назвать предателем, несмотря на подобные разговоры в Сети. Александр Яковлевич подчеркнул, что никогда не позволит себе упрекать товарища в том, что тот мыслит не так, как он сам. Розенбаум не поступил бы также, но он считает, что у Макаревича были на этот счет свои собственные соображения.

"А может, он правильно сделал? А может, он скончался бы от переживаний?" – заступился за друга музыкант, признавшись, что он и сам просто издыхает от ежедневных волнений.

В позициях друзей есть некоторые разночтения, которые они, впрочем, никогда толком не обсуждали. Александр Розенбаум заявил Ксении Собчак, что его отношения с Андреем Макаревичем гораздо выше и они не будут опускаться до того, чтобы выяснять, зачем тот когда-то схватил в руки украинский флаг.