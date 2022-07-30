Известная телеведущая проехалась по сменившей внешность Гузеевой: Старше своего возраста

Поклонники Ларисы Гузеевой заметили, что она уж больно помолодела. Некоторые подозревают, что не обошлось без пластики!

Лариса Гузеева в последнее время стала выглядеть гораздо моложе. Многие предполагают, что звезда шоу "Давай поженимся!" обратилась за помощью к пластическим хирургам. Своим мнением по этому поводу поделилась популярная телеведущая и коллега по цеху Гузеевой.

По мнению Лидии Илькив, многие известные люди ложатся под нож, поскольку не могут обойтись без помощи специалистов. При этом она считает, что не стоит забывать о возрасте и перебарщивать с пластикой. "Все должно быть в меру и со вкусом", – говорит женщина.

По словам звезды, нередко операция может только испортить внешность человека. Именно поэтому она посоветовала коллеге по цеху встречать старость с достоинством. "Нужно уметь сделать красиво", – проехалась она по Гузеевой, а именно высказалась на ее счет. Также она отметила, что не стоит забывать о нарядах, в которые облачаешься. "Необходимо изучить гардероб, чтобы не выглядеть старше своего возраста", – заявила она.

Напомним, народ заметил, что после поездки в Европу Лариса Александровна буквально сменила внешность. Так, ее лицо было совершенно обновленным: не было видно морщин и отечности. Весной этого года женщина укатила в Болгарию, чтобы поправить здоровье. Так, ранее она страдала от коронавируса, последствия которого беспокоят ее до сих пор.